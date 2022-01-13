Официально: Оливейра - новый игрок "Ромы"

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Официально: Оливейра - новый игрок "Ромы"

Фото сайт "Ромы"

"Рома" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Порту" Сержиу Оливейры.

29-летний португалец присоединился к "волкам" на правах полугодичной аренды с опцией последующего выкупа.

Новичок "Ромы" взял себе 27-й игровой номер.

В текущем сезоне Оливейра сыграл за "Порту" 24 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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