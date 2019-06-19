Официально: Ордец стал игроком "Динамо"

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о переходе защитника "Шахтёра" Ивана Ордеца.

26-летний футболист присоединился к "бело-голубым" на правах свободного агента и заключил с российским клубом контракт до 2022 года.

Как сообщают украинские СМИ, зарплата центрбека в "Динамо" составит 1 миллион евро за сезон плюс бонусы, в "Шахтёре" он зарабатывал в 2,5 раза меньше.

Ордец является воспитанником "горняков", за основную команду дебютировал в 2014 году, в его активе 99 матчей и 4 забитых гола.

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