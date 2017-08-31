Официально: Орье перешел в "Тоттенхэм"

Защитник французского ПСЖ Серж Орье стал игроком лондонского "Тоттенхэма", информирует официальный сайт "шпор".

Трансфер 24-летнего бека обошелся английскому клубу в 25 миллионов евро. Эта сумма в будущем может вырасти еще на 2 миллиона за счет включенных в сделку бонусов. Футболист подписал с "Тоттенхэмом" контракт сроком на пять лет. За "шпор" он будет выступать под номером "24".

Напомним, "Тоттенхэм" перехватил трансферную цель "Челси". | soccernews.ru