Официально: Осимхен стал игроком "Наполи"

"Наполи" официально закрыл трансфер нападающего "Лилля" Виктора Осимхена.

Сумма сделки составила 50 миллионов евро. Детали контракта между игроком и клубом пока неизвестны.

21-летний Осимхен выступал за "Лилль" с лета 2019 года, сыграл 38 матчей, забил 18 голов и сделал 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что форвард ради "Наполи" отказал "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед".

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