Официально: Озил перешел в "Фенербахче"
На официальном сайте "Арсенала" появилась информация о том, что переход полузащитника Месута Озила в "Фенербахче" состоялся.
Технический директор клуба Эду: "Мы благодарны Месуту за его огромный вклад в "Арсенал". На его счету более 250 матчей, он сыграл в трех финалах Кубка Англии и подарил болельщикам и всем в клубе много замечательных моментов на поле с тех пор, как присоединился к нам в 2013 году. Мы хотели бы поблагодарить Месута и его команду за их профессионализм во время наших недавних переговоров. Я знаю, что все, кто связан с "Арсеналом", присоединятся ко мне и пожелают Месуту и его семье крепкого здоровья, успехов и счастья в следующей главе его карьеры".
Микель Артета: "Достижения Месута в "Арсенале" неоспоримы. Для меня было большой честью играть вместе с ним и, совсем недавно, тренировать его. Его креативность и дальновидность привели к множеству голов в футболке "Арсенала". Месут был в центре многих великих моментов для этого клуба на протяжении многих лет. Эти успехи навсегда останутся частью нашей истории. Мы благодарим Месута и желаем ему всего наилучшего в "Фенербахче"".
Читать также: "Фенербахче" запустил сбор средств на трансфер Озила и хочет собрать 2 млн евро | http://soccernews.ru
главное
-
Тренер "Фиорентины" высказался о предстоящем трансфере Кокорина
-
"Спартак" практически договорился с "Аяксом" о трансфере Промеса
-
"Интер" может обменять Эриксена на Джеко
-
ТОП-6 молодых футболистов, которых не разглядели тренеры "Челси"
-
"Фенербахче" запустил сбор средств на трансфер Озила и хочет собрать 2 млн евро
Лента новостей
-
Киевское "Динамо" не сумело добиться победы в заключительном матче на сборе в ОАЭ (видео матча)
-
Озил ярко высказался об уходе из "Арсенала"
-
"Фенербахче" объявил о переходе Озила
-
Пирло прокомментировал победу "Ювентуса" над "Болоньей"
-
Тренер "Фиорентины" высказался о предстоящем трансфере Кокорина
-
В Хедире заинтересованы клубы из России и Турции
-
Томори рассказал, почему выбрал именно "Милан"
-
Официально: Озил перешел в "Фенербахче"
-
Эдегор перейдет в "Арсенал"
-
Хет-трик Абрахама вывел "Челси" в 1/8 Кубка Англии
-
"Спартак" практически договорился с "Аяксом" о трансфере Промеса
-
"Ювентус" дома победил "Болонью"
-
Агент Данило Барбозы подтвердил переговоры с ЦСКА
-
"Герта" отправила в отставку главного тренера Лаббадию
-
Карим Бензема: "Нам нужна лучшая версия Азара"
-
"Интер" может обменять Эриксена на Джеко
-
Болельщики "Челси" поддержали Лэмпарда (фото)
-
Ибрагимович высказался о разгроме от "Аталанты"
-
"Рубин" в контрольном матче обыграл "Сочи"
-
Бенитес может стать новым главным тренером "Селтика"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24