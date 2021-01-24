Официально: Озил перешел в "Фенербахче"

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Официально: Озил перешел в "Фенербахче"На официальном сайте "Арсенала" появилась информация о том, что переход полузащитника Месута Озила в "Фенербахче" состоялся.

Технический директор клуба Эду: "Мы благодарны Месуту за его огромный вклад в "Арсенал". На его счету более 250 матчей, он сыграл в трех финалах Кубка Англии и подарил болельщикам и всем в клубе много замечательных моментов на поле с тех пор, как присоединился к нам в 2013 году. Мы хотели бы поблагодарить Месута и его команду за их профессионализм во время наших недавних переговоров. Я знаю, что все, кто связан с "Арсеналом", присоединятся ко мне и пожелают Месуту и ​​его семье крепкого здоровья, успехов и счастья в следующей главе его карьеры".
 
Микель Артета: "Достижения Месута в "Арсенале" неоспоримы. Для меня было большой честью играть вместе с ним и, совсем недавно, тренировать его. Его креативность и дальновидность привели к множеству голов в футболке "Арсенала". Месут был в центре многих великих моментов для этого клуба на протяжении многих лет. Эти успехи навсегда останутся частью нашей истории. Мы благодарим Месута и желаем ему всего наилучшего в "Фенербахче"".

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"Фенербахче" объявил о переходе Озила

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