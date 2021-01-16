Официально: Пабло стал игроком "Локомотива"

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Официально: Пабло стал игроком "Локомотива"

Московский "Локомотив" завершил сделку по приобретению у "Бордо" центрального защитника Пабло Насименто.

29-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал с "железнодорожниками" контракт, условия которого пока не раскрываются.

Трансфер бразильца обошёлся "Локо" в 2,5 миллиона евро. Он выбрал третий игровой номер.

Пабло выступал за "Бордо" с августа 2015 года, сыграл 113 матчей, забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Французский журналист раскритиковал трансфер Пабло в "Локомотив". | http://soccernews.ru
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