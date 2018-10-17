Официально: Пакета продолжит карьеру в "Милане"

Генеральный директор "Фламенго" Эдуардо Бандейра ди Меллу в ходе специальной пресс-конференции подтвердил скорый трансфер ведущего полузащитника команды Лукаса Пакеты в "Милан".

"Фламенго" хотел сохранить Пакету и продлить с ним контракт, но футболисты мечтают играть в Европе. В Бразилии он не сможет противостоять Роналду, Месси, Неймару и другим звёздам. На Пакету претендовали десять клубов, но предложение "Милана" было наилучшим. Это великий клуб. В январе он отправится туда" - сказал функционер.

Ранее сообщалось, что "Милан" заплатит за 21-летнего бразильца 35 миллионов евро.

Пакета является воспитанником "Фламенго", за основную команду выступает с 2017 года, сыграл 58 матчей, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.

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