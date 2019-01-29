Официально: Паредес перешёл из "Зенита" в ПСЖ

ПСЖ на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.

Сумма трансфера не разглашается. Ранее сообщалось, что речь идёт о 40 миллионах евро плюс бонусы в размере 5 миллионов.

24-летний аргентинец заключил с парижанами контракт до лета 2023 года. В новой команде он будет выступать под номером "8".

Паредес выступал за "Зенит" с 2017 года, сыграл 61 матч, забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.

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