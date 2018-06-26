Официально: Пасторе - игрок "Ромы"

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Официально: Пасторе - игрок "Ромы"

Хавбек ПСЖ Хавьер Пасторе стал игроком "Ромы".

Как сообщает официальный сайт клуба, с игроком было подписано пятилетнее соглашение.

Стоимость сделки составила 25 миллионов евро.

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