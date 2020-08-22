Официально: Пато покинул "Сан-Паулу"
Нападающий Алешандре Пато объявил о своём уходе из "Сан-Паулу".
"Подошёл к концу очередной важный этап моей карьеры. Хотел бы поблагодарить "Сан-Паулу" за поддержку, доверие и профессионализм в эти 17 месяцев совместной работы. Также я благодарен болельщикам и игрокам команды. Для меня было честью вновь надеть футболку "Сан-Паулу"!" - написал 30-летний футболист в твиттере.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, бразильский форвард хочет вернуться в итальянскую Серию А, где он ранее играл за "Милан".
Также Пато известен по выступлениям за "Вильярреал" и "Челси". В его активе 10 голов в 27 матчах за сборную Бразилии.
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|38
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|Сан-Паулу
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|7
|Интернасьонал
|38
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|8
|Коринтианс
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|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
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|52
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|Байя
|38
|49
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|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
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|38
|39
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|Крузейро
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|КСА
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|32
|19
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|38
|32
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|Аваи
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|20