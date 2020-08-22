Официально: Пато покинул "Сан-Паулу"

Теги сан-паулуалешандре пато

Официально: Пато покинул "Сан-Паулу"

Нападающий Алешандре Пато объявил о своём уходе из "Сан-Паулу".

"Подошёл к концу очередной важный этап моей карьеры. Хотел бы поблагодарить "Сан-Паулу" за поддержку, доверие и профессионализм в эти 17 месяцев совместной работы. Также я благодарен болельщикам и игрокам команды. Для меня было честью вновь надеть футболку "Сан-Паулу"!" - написал 30-летний футболист в твиттере.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, бразильский форвард хочет вернуться в итальянскую Серию А, где он ранее играл за "Милан".

Также Пато известен по выступлениям за "Вильярреал" и "Челси". В его активе 10 голов в 27 матчах за сборную Бразилии.

Не пропустите: Фукс попрощался с "Интернасьоналом" перед переходом в ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Испанский клуб сделал конкретное предложение Кузяеву

Испанский клуб сделал конкретное предложение Кузяеву

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 38 90
2 Сантос Сантос 38 74
3 Палмейрас Палмейрас 38 74
4 Гремио Гремио 38 65
5 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 64
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 63
7 Интернасьонал Интернасьонал 38 57
8 Коринтианс Коринтианс 38 56
9 Форталеза Форталеза 38 53
10 Гоияс Гоияс 38 52
11 Байя Байя 38 49
12 Васко да Гама Васко да Гама 38 49
13 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 48
14 Флуминенсе Флуминенсе 38 46
15 Ботафого Ботафого 38 43
16 Сеара Сеара 38 39
17 Крузейро Крузейро 38 36
18 КСА КСА 38 32
19 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 32
20 Аваи Аваи 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов