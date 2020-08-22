Официально: Пато покинул "Сан-Паулу"

Нападающий Алешандре Пато объявил о своём уходе из "Сан-Паулу".

"Подошёл к концу очередной важный этап моей карьеры. Хотел бы поблагодарить "Сан-Паулу" за поддержку, доверие и профессионализм в эти 17 месяцев совместной работы. Также я благодарен болельщикам и игрокам команды. Для меня было честью вновь надеть футболку "Сан-Паулу"!" - написал 30-летний футболист в твиттере.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, бразильский форвард хочет вернуться в итальянскую Серию А, где он ранее играл за "Милан".

Также Пато известен по выступлениям за "Вильярреал" и "Челси". В его активе 10 голов в 27 матчах за сборную Бразилии.

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