Официально: Пато стал игроком "Сан-Паулу"
"Сан-Паулу" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Алешандре Пато.
29-летний бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался "трёхцветным" бесплатно. Стороны заключили контракт до 2022 года.
Последним клубом форварда был китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Также он выступал за "Интернасьонал", "Милан", "Коринтианс", "Челси" и "Вильярреал".
Стоит отметить, что Пато уже защищал цвета "Сан-Паулу" с 2014 по 2015 год, сыграл 72 матча и забил 23 гола.
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|Атлетико Минейро
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