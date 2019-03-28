Официально: Пато стал игроком "Сан-Паулу"

"Сан-Паулу" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Алешандре Пато.

29-летний бразилец являлся свободным агентом, поэтому достался "трёхцветным" бесплатно. Стороны заключили контракт до 2022 года.

Последним клубом форварда был китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Также он выступал за "Интернасьонал", "Милан", "Коринтианс", "Челси" и "Вильярреал".

Стоит отметить, что Пато уже защищал цвета "Сан-Паулу" с 2014 по 2015 год, сыграл 72 матча и забил 23 гола.

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