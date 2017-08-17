Официально: Паулиньо продолжит карьеру в "Барселоне"

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Официально: Паулиньо продолжит карьеру в "Барселоне"Каталонская "Барселона" подписала своего третьего новичка в текущее трансферное окно, информирует официальный сайт "сине-гранатовых".

Так, состав вице-чемпиона Испании пополнил полузащитник китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо. Контракт с 29-летним хавбеком был подписан сроком до лета 2021-го года. В новом клубе бразилец будет выступать под номером "15".

Напомним, Вальверде уже назвал Паулиньо важным игроком для своей команды. | soccernews.ru

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