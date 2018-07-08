Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"



Бразильский полузащитник "Барселоны" Паулиньо перешел в "Гуанчжоу Эвергранд", сообщает официальный сайт клуба.

Китайский клуб арендовал футболиста на один год. За этот период его зарплата составит 14 миллионов евро.

Напомним, что 29-летний Паулиньо перешел в "Барселону" из "Гуанчжоу" год назад за 40 миллионов евро, провел за клуб 49 матчей и забил 9 голов.

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