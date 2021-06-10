Официально: Педриньо переходит из "Бенфики" в "Шахтёр"

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Официально: Педриньо переходит из "Бенфики" в "Шахтёр"

Фото сайт "Бенфики"

"Бенфика" на своём официальном сайте объявила о трансфере бразильского нападающего Педриньо в "Шахтёр".

"Орлы" уточнили, что сумма сделки составила 18 миллионов евро.

23-летний футболист заключит контракт с "горняками" после прохождения медобследования.

Педриньо выступал за "Бенфику" с лета 2020 года, сыграл 31 матч, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Шахтер" близок к трансферу форварда "Аякса". | http://soccernews.ru
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