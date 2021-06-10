Официально: Педриньо переходит из "Бенфики" в "Шахтёр"
Фото сайт "Бенфики"
"Бенфика" на своём официальном сайте объявила о трансфере бразильского нападающего Педриньо в "Шахтёр".
"Орлы" уточнили, что сумма сделки составила 18 миллионов евро.
23-летний футболист заключит контракт с "горняками" после прохождения медобследования.
Педриньо выступал за "Бенфику" с лета 2020 года, сыграл 31 матч, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: "Шахтер" близок к трансферу форварда "Аякса". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 9 июня
-
Сборная Бразилии назвала заявку на Кубок Америки
-
В УЕФА сделали заявление касательно приостановки дела в отношении "Реала", "Барсы" и "Ювентуса"
-
"Челси" готов выделить большую сумму на покупку Холанда и Хакими
-
УЕФА приостановил дело в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса"
Лента новостей
-
"Барселона" пока не делала предложений Месси о продлении контракта
-
Экс-защитник "Зенита" Ломбертс начал тренерскую карьеру
-
Официально: Педриньо переходит из "Бенфики" в "Шахтёр"
-
Сборная США в товарищеском матче разгромила Коста-Рику
-
Мхитарян обратился к Арсену Захаряну
-
Арустамяну разрешили работать на Евро-2020
-
Коутиньо зовут во Францию
-
"Локомотив" активировал опцию выкупа белорусского хавбека
-
Буффон отказал "Барселоне"
-
Главные новости дня: 9 июня
-
Сборная России выложила видео с открытой тренировки
-
1
Роналду приблизился к рекорду по голам за сборную
-
Фонсека близок к назначению в "Тоттенхэм"
-
Платини высказался о Суперлиге
-
Покинувший "Локомотив" Джорджевич может перебраться в Испанию
-
ЦСКА может отпустить Бийола в аренду
-
Сборная Бразилии назвала заявку на Кубок Америки
-
Тедеско рассказал о своих отношениях с Заремой
-
1
Роналду помог сборной Португалии разгромить Израиль в товарищеском матче
-
Де Лигт может пропустить матч с Украиной
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14