Официально: Педро Роша покинул "Спартак"

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Официально: Педро Роша покинул "Спартак"

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил об уходе вингера Педро Роши.

24-летний футболист на правах аренды перешёл в "Крузейро".

"ФК "Спартак-Москва" и "Крузейро" договорились о переходе 24-летнего нападающего Педро Роши в бразильский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2019 года. Желаем форварду успешно проявить себя в составе клуба из Белу-Оризонти и вернуться в "Спартак", став сильнее. Удачи, Педро!" - говорится в заявлении "красно-белых".

"Спартак" купил Рошу у "Гремио" за 12 миллионов евро. Трансфер состоялся в августе 2017 года. С тех пор вингер провёл за "красно-белых" всего 19 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Контракт между клубом и игроком рассчитан до 2021 года.

В гонке за Рошей "Крузейро" опередил "Сантос", "Гремио" и "Сан-Паулу".

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