Официально: Перин - игрок "Ювентуса"

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Официально: Перин - игрок "Ювентуса"

Вратарь "Дженоа" Маттиа Перин перешел в "Ювентус".

Как сообщает официальный сайт клуба, голкипер подписал со "старой синьорой" соглашение до 2022 года.

Стоимость сделки составила 12 миллионов евро, которые будут выплачены за три раза.

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