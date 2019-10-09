Официально: Пиоли - новый главный тренер "Милана"

"Милан" на своём официальном сайте объявил о назначении Стефано Пиоли на пост главного тренера команды.

53-летний специалист заключил с "россонери" контракт, рассчитанный на два года.

Пиоли сменил у руля "Милана" уволенного накануне Марко Джампаоло.

По итогам семи туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 9 очков.

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