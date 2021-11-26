Официально: Пиоли подписал новый контракт с "Миланом"
Фото сайт "Милана"
"Милан" на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с главным тренером команды Стефано Пиоли.
56-летний специалист заключил с клубом контракт до 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон.
Пиоли возглавляет "россонери" с октября 2019 года, провёл 106 матчей, одержал 59 побед, 27 раз сыграл вничью и потерпел 20 поражений.
По информации Calciomercato, зарплата тренера по новому договору с "Миланом" составит 3,5 миллиона евро без учёта бонусов.
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