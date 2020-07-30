Официально: Пирло - новый тренер молодёжной команды "Ювентуса"

Туринский "Ювентус" объявил о назначении Андреа Пирло на пост главного тренера команды U23.

Детали сотрудничества с легендарным итальянцем "старая синьора" не разглашает.

Напомним, что Пирло, будучи футболистом, выступал за "Ювентус" с 2011 по 2015 год.

В 2017 году экс-полузащитник завершил карьеру и недавно получил тренерскую лицензию.

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