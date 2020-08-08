Официально: Пирло - новый тренер "Ювентуса"

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Официально: Пирло - новый тренер "Ювентуса"

Андреа Пирло стал новым главным тренером "Ювентуса".

Как сообщает сайт клуба, 41-летний итальянец заключил соглашение до лета 2022 года.

Отметим, что Пирло только начинает тренерскую карьеру. В конце июля он возглавил молодежную команду "Ювентуса".

Пирло выступал за "Ювентус" с 2011 по 2015 год. В составе клуба он выиграл 7 трофеев. Также он чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии.

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