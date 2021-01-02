Официально: Почеттино - новый тренер ПСЖ

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино возглавил ПСЖ.

Как сообщает сайт клуба, Почеттино подписал контракт до лета 2022 года по схеме "2+1".

Последним местом работы Почеттино был "Тоттенхэм", который он покинул в ноябре 2019 года. Напомним, что он сменил на посту тренера ПСЖ Томаса Тухеля.

После 17 туров ПСЖ занимает в Лиге 1 третье место, отставая от лидирующего "Лилля" на одно очко. В 1/8 финала Лиги Чемпионов парижанам предстоит сыграть против "Барселоны".

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