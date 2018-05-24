Официально: Почеттино продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Лондонский "Тоттенхэм" продлил контракт со своим главным тренером Маурисио Почеттино, информирует официальный твиттер "шпор".

Так, в заявлении клуба сказано: "Мы рады сообщить, что Маурисио Почеттино подписал новый пятилетний контракт с клубом, который рассчитан до 2023-го года. Тренерский штаб первой команды в лице Хесуса Переса, Мигеля Д'Агостино и Тони Хименеса также достигли соглашения по новым соглашениям".

Напомним, Бэйл сделал выбор между "Челси", "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". | soccernews.ru