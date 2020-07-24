Официально: Погребняк ушёл из "Урала"

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Официально: Погребняк ушёл из "Урала"

"Урал" на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба нападающего Павла Погребняка.

Контракт 36-летнего футболиста истёк и он получил статус свободного агента.

"Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внёс в успехи "Урала", за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба! Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры!" - говорится в заявлении клуба.

Погребняк выступал за "Урал" с лета 2018 года, сыграл 33 матча и забил 8 голов.

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