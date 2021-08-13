Официально: полуфиналист Евро-2020 Вестергор стал игроком "Лестера"
Фото сайт "Лестера"
"Лестер" на своём официальном сайте объявил о переходе центрального защитника "Саутгемптона" Янника Вестергора.
29-летний футболист заключил с "лисами" контракт до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера составила 17,6 миллиона евро.
Этим летом датчанин в составе своей национальной сборной дошёл до полуфинала Евро-2020.
Вестергор выступал за "Саутгемптон" с 2018 года, сыграл 79 матчей и забил 4 гола.
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