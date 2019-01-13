Официально: полузащитник "Спартак" перешел в "Крылья Советов"

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Официально: полузащитник "Спартак" перешел в "Крылья Советов"

Грузинский полузащитник "Спартака"  Джано Ананидзе перешел в "Крылья Советов", сообщает официальный сайт клуба.

Самарский клуб арендовал футболиста на полгода. Хавбек получил в клубе 10-й номер.

В нынешнем сезоне 26-летний Ананидзе провел за "Спартак" три матча и отдал один голевой пас. 

Хавбек является воспитанником "красно-белых" и в составе московского клуба становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Ориентировочная стоимость игрока составляет один миллион евро. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Крылья Советов" объявили об аренде бывшего защитника "Спартака". | http://soccernews.ru

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