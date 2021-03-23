Официально: Пранделли покинул пост главного тренера "Фиорентины"
Фото: сайт клуба.
"Фиорентина" официально рассталась с главным тренером команды Чезаре Пранделли. На официальном сайте "фиалок" появилось обращение специалиста.
"Я уже второй раз покидаю Фиорентину. В жизни каждого человека, помимо красивых вещей, накапливаются яды, которые иногда выставляют вам счет.
В этот момент своей жизни я испытываю абсурдный дискомфорт, который не позволяет мне быть тем, кто я есть.
Мое решение продиктовано огромной ответственностью, которую я несу, прежде всего, перед игроками и клубом, но не в последнюю очередь из-за уважения, которое я испытываю к болельщикам "Фиорентины".
В последние месяцы внутри меня выросла тень, которая также изменила мой взгляд на вещи. Я пришел сюда, чтобы выложиться на все 100%, но как только я почувствовал, что это уже невозможно, я решил сделать шаг назад.
Я благодарю Рокко Комиссо и всю его замечательную семью, Джо Бароне и Даниэле Праде, которые всегда были рядом со мной и командой, но прежде всего я благодарю Флоренс, которая, я знаю, сможет понять.
Я понимаю, что моя тренерская карьера здесь может закончиться, но я ни о чем не жалею и не хочу иметь никаких сожалений. Вероятно, этот мир, частью которого я был всю свою жизнь, больше не для меня, и я больше не узнаю себя в нем. Мир идет быстрее, чем я думал. Вот почему я считаю, что теперь пришло время перестать увлекаться этой скоростью и остановиться, чтобы найти себя", - пишет Пранделли.
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|Болонья
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|Сассуоло
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|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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