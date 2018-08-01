Официально: Президент "Наполи" стал владельцем "Бари"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис стал владельцем "Бари", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, переход апулийского клуба под контроль Де Лаурентиса завершён.

Напомним, что "Бари" из-за банкротства был отправлен в Серию D, однако в планах Де Лаурентиса вернуть команду в элиту в течение трёх сезонов. | http://soccernews.ru