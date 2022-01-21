Официально: Пруцев стал игроком "Спартака"

Фото сайт "Спартака"

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил о трансфере полузащитника "Крыльев Советов" Данила Пруцева.

Новичок "красно-белых" заключил с клубом контракт до 2026 года и взял себе 25-й номер.

Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро.

21-летний Пруцев выступал за "Крылья" с августа 2020 года, сыграл 26 матчей и сделал 1 ассист. Сдавался в аренду "Сочи".

Не пропустите: "Спартак" подписал лучшего бомбардира "Сатурна". | http://soccernews.ru