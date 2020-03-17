Официально: Прядкин переизбран на пост президента РПЛ

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Официально: Прядкин переизбран на пост президента РПЛ

Действующий президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин стал победителем выборов нового руководителя организации.

58-летний функционер был единственным кандидатом на должность, поэтому его переизбрали на безальтернативной основе.

Напомним, что в середине января все клубы лиги единогласно переизбрали нынешнего президента на новый пятилетний срок, однако в РФС посчитали, что голосование проводилось с нарушениями регламента.

Прядкин возглавляет РПЛ с 14 ноября 2007 года.

Не пропустите: Источник: РПЛ приостановлена до 10 апреля. | http://soccernews.ru
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Источник: РПЛ приостановлена до 10 апреля

Источник: РПЛ приостановлена до 10 апреля

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