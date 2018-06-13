Официально: ПСЖ избежал наказания от УЕФА

УЕФА завершил расследование в отношении действий ПСЖ, который подозревался в нарушении правила финансового Fair Play.

Так, в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций сказано: "УЕФА решил закрыть расследование в отношении ПСЖ. Такое решение обусловлено подробным анализом трансферных контрактов и соответствующих управленческих счетов, которые подтвердили, что действия клуба полностью соответствуют Правилам лицензирования УЕФА и финансового Fair Play".

Кроме того, было сказано, что в следующем сезоне деятельность ПСЖ на трансферном рынке будет находиться под тщательным наблюдением организации.

Напомним, ключевой хавбек ПСЖ решил покинуть клуб. | soccernews.ru