Официально: ПСЖ объявил имя нового главного тренера

ПСЖ объявил имя своего нового главного тренера. Им стал немецкий специалист Томас Тухель, информирует официальный твиттер парижан.

Контракт с 44-летним наставником подписан сроком на два года. На посту главного тренера чемпионов Франции он заменил Унаи Эмери, действие соглашения которого с клубом истекало по окончанию текущего сезона.

В своей тренерской карьере Тухель успешно работал с "Майнцом" и дортмундской "Боруссией".

Напомним, Тухель уже встретился с Неймаром. | soccernews.ru