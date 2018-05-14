Официально: ПСЖ объявил имя нового главного тренера

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Официально: ПСЖ объявил имя нового главного тренераПСЖ объявил имя своего нового главного тренера. Им стал немецкий специалист Томас Тухель, информирует официальный твиттер парижан.

Контракт с 44-летним наставником подписан сроком на два года. На посту главного тренера чемпионов Франции он заменил Унаи Эмери, действие соглашения которого с клубом истекало по окончанию текущего сезона.

В своей тренерской карьере Тухель успешно работал с "Майнцом" и дортмундской "Боруссией".

Напомним, Тухель уже встретился с Неймаром. | soccernews.ru

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