Официально: ПСЖ объявлен чемпионом Франции



Профессиональная футбольная лига Франции на официальном сайте объявила чемпионом страны "Пари Сен-Жермен".

ПСЖ признан чемпионом, так как чемпионат Франции был завершен досрочно из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

Второе место и прямую путевку в Лигу Чемпионов получил "Марсель". В квалификации Лиги Чемпионов сыграет "Ренн". Путевки в Лигу Европы получили "Лилль", "Реймс" и "Ницца". Вылетели из Лиги 1 "Амьен" и "Тулуза". Их заменят лидеры Лиги 2 "Лорьян" и "Ланс".

ПСЖ стал чемпионом Франции в девятый раз в своей истории и вышел на второе место по этому показателю, догнав "Марсель". По числу чемпионских титулов парижане и марсельцы уступают "Сент-Этьену" (10).

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