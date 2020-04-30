Официально: ПСЖ объявлен чемпионом Франции

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Официально: ПСЖ объявлен чемпионом Франции
Профессиональная футбольная лига Франции на официальном сайте объявила чемпионом страны "Пари Сен-Жермен".

ПСЖ признан чемпионом, так как чемпионат Франции был завершен досрочно из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

Второе место и прямую путевку в Лигу Чемпионов получил "Марсель". В квалификации Лиги Чемпионов сыграет "Ренн". Путевки в Лигу Европы получили "Лилль", "Реймс" и "Ницца". Вылетели из Лиги 1 "Амьен" и "Тулуза". Их заменят лидеры Лиги 2 "Лорьян" и "Ланс".

ПСЖ стал чемпионом Франции в девятый раз в своей истории и вышел на второе место по этому показателю, догнав "Марсель". По числу чемпионских титулов парижане и марсельцы уступают "Сент-Этьену" (10).

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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Реймс Реймс 28 41
6 Ницца Ницца 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Анжер Анжер 28 39
11 Страсбур Страсбур 27 38
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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