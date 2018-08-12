Официально: ПСЖ подпишет немецкого защитника

Теги псжтило керершальке

Официально: ПСЖ подпишет немецкого защитникаГельзенкирхенский "Шальке" на официальном сайте объявил о переходе своего защитника Тило Керера в ПСЖ.

"Центральный защитник Тило Керер в ближайшее время подпишет контракт с ПСЖ. После нескольких недель переговоров "Шальке" договорился о трансфере игрока с чемпионами Франции в воскресенье днем. 21-летний бек также достиг соглашения с парижанами по личному контракту. Если медицинский осмотр будет пройден им успешно и все пункты договора будут урегулированы, как обсуждалось ранее, трансфер будет закрыт", - сказано в заявлении "кобальтовых".

Напомним, за Керера ПСЖ заплатит 37 миллионов евро. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Реабилитироваться за Минск: "Зенит" сыграет с "Рубином" в последнем матче третьего тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов