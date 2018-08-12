Официально: ПСЖ подпишет немецкого защитника

Гельзенкирхенский "Шальке" на официальном сайте объявил о переходе своего защитника Тило Керера в ПСЖ.

" Центральный защитник Тило Керер в ближайшее время подпишет контракт с ПСЖ. После нескольких недель переговоров "Шальке" договорился о трансфере игрока с чемпионами Франции в воскресенье днем. 21-летний бек также достиг соглашения с парижанами по личному контракту. Если медицинский осмотр будет пройден им успешно и все пункты договора будут урегулированы, как обсуждалось ранее, трансфер будет закрыт ", - сказано в заявлении "кобальтовых".

Напомним, за Керера ПСЖ заплатит 37 миллионов евро. | soccernews.ru