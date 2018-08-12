Официально: ПСЖ подпишет немецкого защитника
Гельзенкирхенский "Шальке" на официальном сайте объявил о переходе своего защитника Тило Керера в ПСЖ.
"Центральный защитник Тило Керер в ближайшее время подпишет контракт с ПСЖ. После нескольких недель переговоров "Шальке" договорился о трансфере игрока с чемпионами Франции в воскресенье днем. 21-летний бек также достиг соглашения с парижанами по личному контракту. Если медицинский осмотр будет пройден им успешно и все пункты договора будут урегулированы, как обсуждалось ранее, трансфер будет закрыт", - сказано в заявлении "кобальтовых".
Напомним, за Керера ПСЖ заплатит 37 миллионов евро. | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|34
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|2
|Шальке
|34
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|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
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|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
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|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
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|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
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|Гамбург
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|31
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