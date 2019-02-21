Официально: ПСЖ расстался с опытным игроком

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Официально: ПСЖ расстался с опытным игроком

Полузащитник Лассана Диарра покинул ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2019 года. Хавбек намерен завершить карьеру и заняться бизнесом.

33-летний Диарра выступал за ПСЖ с 2018 года, провел за клуб 19 матчей и отдал один голевой пас. Ранее он играл за "Гавр", "Челси", "Арсенал", "Портсмут", "Реал", "Анжи", "Локомотив", "Марсель" и "Аль-Джазиру". В составе ПСЖ Диарра становился чемпионом Франции, обладателем Кубка Франции, обладателем Кубка французской лиги и обладателем Суперкубка Франции.

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