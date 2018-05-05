Официально: "Puma" представила игровую форму "Боруссии" (Дортмунд) на сезон 2018/2019

Теги боруссия дортмунд

Официально: "Puma" представила игровую форму "Боруссии" (Дортмунд) на сезон 2018/2019Компания "Puma" официально презентовала игровую форму дортмундской "Боруссии" на сезон 2018/2019.

Напомним, Виллаш-Боаш может возглавить дортмундскую "Боруссию". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 33 84
2 Шальке 33 60
3 Боруссия Дортмунд 33 55
4 Хоффенхайм 33 52
5 Байер Леверкузен 33 52
6 РБ Лейпциг 33 50
7 Айнтрахт Франкфурт 33 49
8 Штутгарт 33 48
9 Боруссия Менхенгладбах 33 47
10 Герта 33 43
11 Аугсбург 33 41
12 Вердер Бремен 33 39
13 Ганновер 96 33 39
14 Майнц 05 33 36
15 Фрайбург 33 33
16 Вольфсбург 33 30
17 Гамбург 33 28
18 Кельн 33 22
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