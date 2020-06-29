Официально: Пьянич подписал контракт с "Барселоной"

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Официально: Пьянич подписал контракт с "Барселоной"

"Барселона" официально объявила о переходе полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Сумма трансфера составит 65 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов. Отступные по нему составят 400 миллионов евро.

Контракт игрока с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2024 года. К команде футболист присоединится по окончании сезона. 

Ранее стало известно, что хавбек каталонского клуба Артур Рамос перешел в стан туринцев за 82 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Пьянич провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее он играл за "Мец", "Лион" и "Рому". За сборную Боснии сыграл 92 матча и забил 15 голов.

Не пропустите: Артур не хочет играть за "Барселону" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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