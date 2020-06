Официально: Пьянич подписал контракт с "Барселоной"

"Барселона" официально объявила о переходе полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Сумма трансфера составит 65 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов. Отступные по нему составят 400 миллионов евро.

Контракт игрока с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2024 года. К команде футболист присоединится по окончании сезона.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @Miralem_Pjanic

