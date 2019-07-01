Официально: Рабьо перешел в "Ювентус"

Хавбек Адриан Рабьо стал игроком "Ювентуса". Об этом сообщает пресс-служба туринцев.

Футболист перешел в новый клуб на правах свободного агента. Пока не известно, на какой срок "Ювентус" заключил контракт с французом.

Завтра, 2 июля, на "Ювентус Стэдиум" состоится первая пресс-конференция полузащитника.

В минувшем сезоне 24-летний футболист участвовал в 20 матчах в Лиги 1, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.

Рабьо - воспитанник ПСЖ. Хавбек отказался продлевать контракт с парижским клубом.

Ранее сообщалось, что "Барселона" также заинтересована в покупке игрока.

Не пропустите: Рабьо прилетел в Турин и прибыл в расположение "Ювентуса"| http://soccernews.ru