Официально: Рабьо перешел в "Ювентус"

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Официально: Рабьо перешел в "Ювентус"

Хавбек Адриан Рабьо стал игроком "Ювентуса". Об этом сообщает пресс-служба туринцев.

Футболист перешел в новый клуб на правах свободного агента. Пока не известно, на какой срок "Ювентус" заключил контракт с французом.

Завтра, 2 июля, на "Ювентус Стэдиум" состоится первая пресс-конференция полузащитника. 

В минувшем сезоне 24-летний футболист участвовал в 20 матчах в Лиги 1, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.

Рабьо - воспитанник ПСЖ. Хавбек отказался продлевать контракт с парижским клубом.

Ранее сообщалось, что "Барселона" также заинтересована в покупке игрока.

Не пропустите: Рабьо прилетел в Турин и прибыл в расположение "Ювентуса"| http://soccernews.ru
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