Официально: Рабьо перешел в "Ювентус"
Хавбек Адриан Рабьо стал игроком "Ювентуса". Об этом сообщает пресс-служба туринцев.
Футболист перешел в новый клуб на правах свободного агента. Пока не известно, на какой срок "Ювентус" заключил контракт с французом.
À bientôt, @Adriien_Rabiiot !https://t.co/bI7QXrM5QN#LiveAhead pic.twitter.com/a04RFGDpxX— JuventusFC (@juventusfc) 1 июля 2019 г.
Завтра, 2 июля, на "Ювентус Стэдиум" состоится первая пресс-конференция полузащитника.
В минувшем сезоне 24-летний футболист участвовал в 20 матчах в Лиги 1, забив 2 гола и сделав 2 ассиста.
Рабьо - воспитанник ПСЖ. Хавбек отказался продлевать контракт с парижским клубом.
Ранее сообщалось, что "Барселона" также заинтересована в покупке игрока.
Не пропустите: Рабьо прилетел в Турин и прибыл в расположение "Ювентуса"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17