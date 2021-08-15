Официально: Раджа Наингголан - игрок "Антверпена"

Фото: сайт "Антверпена"/Автор неизвестен

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан стал игроком "Антверпена", сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Футболист присоединился к своей новой команде на правах свободного агента, так как недавно разорвал контракт с миланским "Интером" по обоюдному согласию сторон.

С "Антверпеном" Наингголан подписал контракт на два года.

Договоренность была достигнута еще позавчера, а соглашение подписано вчера, 14 августа.

Также не пропустите: "Реал Мадрид" готов начать переговоры с ПСЖ по Мбаппе. | http://soccernews.ru