Официально: Раджа Наингголан - игрок "Антверпена"
Фото: сайт "Антверпена"/Автор неизвестен
Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан стал игроком "Антверпена", сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
Футболист присоединился к своей новой команде на правах свободного агента, так как недавно разорвал контракт с миланским "Интером" по обоюдному согласию сторон.
С "Антверпеном" Наингголан подписал контракт на два года.
Договоренность была достигнута еще позавчера, а соглашение подписано вчера, 14 августа.
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