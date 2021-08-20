Официально: Рафа Мир - новый игрок "Севильи"

Фото твиттер "Севильи"

"Севилья" на своём официальном сайте объявила о трансфере нападающего Рафаэля Мира.

24-летний футболист перешёл в испанский клуб из "Вулверхэмптона" за 16 миллионов евро.

Стороны заключили контракт, рассчитанный на шесть сезонов.

Форвард выступал за "волков" с 2018 года, однако сыграл только 4 матча.

Прошлый сезон Мир провёл в аренде в "Уэске" и забил 16 голов в 39 играх.

Испанец является финалистом Олимпиады-2020. Он отличился 3 раза в 6 встречах турнира.

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