Официально: Рафа Мир - новый игрок "Севильи"

Теги севильявулверхэмптонрафаэль миртрансферы

Официально: Рафа Мир - новый игрок "Севильи"

Фото твиттер "Севильи"

"Севилья" на своём официальном сайте объявила о трансфере нападающего Рафаэля Мира.

24-летний футболист перешёл в испанский клуб из "Вулверхэмптона" за 16 миллионов евро.

Стороны заключили контракт, рассчитанный на шесть сезонов.

Форвард выступал за "волков" с 2018 года, однако сыграл только 4 матча.

Прошлый сезон Мир провёл в аренде в "Уэске" и забил 16 голов в 39 играх.

Испанец является финалистом Олимпиады-2020. Он отличился 3 раза в 6 встречах турнира.

Не пропустите: Официально: Людвиг Аугустинссон - футболист "Севильи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ узнали о вспышке коронавируса в "Урале"

СМИ узнали о вспышке коронавируса в "Урале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов