Официально: Рафа Мир - новый игрок "Севильи"
Фото твиттер "Севильи"
"Севилья" на своём официальном сайте объявила о трансфере нападающего Рафаэля Мира.
24-летний футболист перешёл в испанский клуб из "Вулверхэмптона" за 16 миллионов евро.
Стороны заключили контракт, рассчитанный на шесть сезонов.
Форвард выступал за "волков" с 2018 года, однако сыграл только 4 матча.
Прошлый сезон Мир провёл в аренде в "Уэске" и забил 16 голов в 39 играх.
Испанец является финалистом Олимпиады-2020. Он отличился 3 раза в 6 встречах турнира.
Не пропустите: Официально: Людвиг Аугустинссон - футболист "Севильи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Алавес" арендовал защитника "Челси"
-
Зе Луиш травмировался на тренировке "Локомотива"
-
Официально: Рафа Мир - новый игрок "Севильи"
-
СМИ узнали о вспышке коронавируса в "Урале"
-
"Барселона" хочет продлить контракт с Педри
-
Бауэр готов перейти в "Спартак"
-
Основной игрок "Челси" заразился коронавирусом
-
"Рубин" исключил из заявки Хвичу: комментарий клуба
-
"Реал" теряет Модрича
-
Максименко поделился впечатлениями от дебютного вызова в сборную России
-
"Эвертон" подписал бывшего вратаря "Ливерпуля"
-
Агент Лахтер: "С лимитом на легионеров в РПЛ всё уже давно решили по рекомендациям Кремля"
-
Официально: Бензема подписал новый контракт с "Реалом"
-
Дешам оценил игру Мбаппе на Евро-2020
-
Агент Лунева отреагировал на новость о предложении вернуться в "Зенит"
-
"Я разочарован": Куман прокомментировал ситуацию с контрактом Мориба
-
Экс-капитан "Челси" Кэйхилл выбрал новый клуб
-
Слуцкий назвал возможную дату дебюта Тальби за "Рубин"
-
"Бавария" готовит церемонию прощания с Гердом Мюллером
-
Газзаев объяснил вылет "Спартака" из Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18