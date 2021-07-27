Официально: Рафаэль Варан - футболист "Манчестер Юнайтед"

Фото: сайт "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Защитник сборной Франции и мадридского "Реала" Рафаэль Варан перешел в "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт "сливочных".

Как ранее сообщал журналист Фабрицио Романо, "МЮ" заплатит за футболиста 50 миллионов евро без учета бонусов. Контракт француза с английским клубом рассчитан на 4 года с опцией продления на еще один сезон. Оклад игрока в Манчестере составит около 12 миллионов евро.

В составе "Реала" Варан выиграл 18 титулов: 4 Лиги чемпионов, 4 клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка УЕФА, 3 Ла Лиги, 1 Кубок Испании и 3 Суперкубка Испании.

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