Официально: Рафинья - футболист "Реал Сосьедада"

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Официально: Рафинья - футболист "Реал Сосьедада"Фото: инстаграм "Сосьедада"/Автор неизвестен

"Реал Сосьедад" официально объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником "Пари Сен-Жермен" Рафиньей Алькантарой.

Отмечается, что данная сделка оформлена в виде аренды на полгода с отсутствием возможности последующего выкупа.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Рафинья сыграл в пяти матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Отметим, что ранее в стане первой и второй команды "Сосьедада" было зафиксировано 17 случаев коронавируса.

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