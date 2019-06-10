Официально: Рафинья перешёл из "Баварии" в "Фламенго"

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Официально: Рафинья перешёл из "Баварии" в "Фламенго"

"Фламенго" в своём официальном твиттере объявил о переходе защитника "Баварии" Рафиньи.

33-летний футболист присоединился к бразильскому клубу на правах свободного агента.

По данным СМИ, стороны заключили контракт до 2021 года.

Рафинья выступал за "Баварию" с 2011 года, сыграл 266 матчей и забил 6 голов.

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