Официально: Рафинья покидает "Баварию"

"Бавария" на своём официальном сайте объявила об уходе бразильского защитника Рафиньи.

"Это были замечательные восемь лет, в течение которых вместе с "Баварией" я пережил много приятных моментов. Я очень рад, что всё так сложилось. Но карьера каждого футболиста рано или поздно подходит к концу. С собой я возьму только приятные воспоминания. Было здорово", - заявил футболист в прощальной речи.

33-летний Рафинья выступал за "Баварию" с 2011 года, сыграл 266 матчей и забил 6 голов.

Опытный фулбек, скорее всего, продолжит карьеру во "Фламенго".

Не пропустите: "Бавария" интересуется вингером "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru