Официально: Рамос пропустит матч с "Реалом"

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос не поможет команде в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала".

Как сообщает пресс-служба парижан, 35-летний футболист пропустит ещё как минимум неделю из-за травмы голеностопа.

Звёздный испанец не играет с 23 января и пока тренируется индивидуально.

Напомним, что Рамос на протяжении 16 сезонов выступал за "Реал", а прошлым летом перешёл в ПСЖ на правах свободного агента.

Матч в Париже состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

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