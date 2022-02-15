Официально: Рамос пропустит матч с "Реалом"
Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос не поможет команде в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала".
Как сообщает пресс-служба парижан, 35-летний футболист пропустит ещё как минимум неделю из-за травмы голеностопа.
Звёздный испанец не играет с 23 января и пока тренируется индивидуально.
Напомним, что Рамос на протяжении 16 сезонов выступал за "Реал", а прошлым летом перешёл в ПСЖ на правах свободного агента.
Матч в Париже состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.
Не пропустите: Бензема ярко высказался о предстоящем матче с ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
В "Баварии" раскритиковали идею ввести плей-офф в Бундеслиге
-
Новичок "Зенита" Алип рассказал, в каком чемпионате хочет поиграть
-
Крауч назвал двух фаворитов Лиги Чемпионов
-
Симеоне побил исторический рекорд Ла Лиги
-
Экс-защитник "Динамо" Морозов перешёл в словенский клуб
-
Вратаря сборной Англии подозревают в участии в массовой драке
-
Новичок "Зенита" Алип рассказал, как добирался из Казахстана во время протестов
-
В УЕФА прокомментировали информацию о возможном переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга
-
81-летний Пеле подтвердил факт очередной госпитализации
-
Березуцкий рассказал о физических проблемах Дзагоева
-
Официально: Рамос пропустит матч с "Реалом"
-
Агент Инкапье отреагировал на слухи об интересе "Зенита"
-
1
Ротен: "Месси уже не тот. Он не изменит историю ПСЖ"
-
Абрамович потерял огромную сумму из-за возможного вторжения России в Украину
-
Клопп претендует на награду за приверженность ЛГБТ-сообществу
-
Главные новости дня: 14 февраля
-
Трансфер Карраскаля в ЦСКА задерживается: названа причина
-
Ибрагимович показал, как тренируется в стиле Джеки Чана (видео)
-
Потеря "Реала", спасение "Барселоны", камбэк "Атлетико": результаты 24-го тура Ла Лиги
-
Форвард "Спартака" близок к переходу в "Химки"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4