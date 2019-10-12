Официально: Раньери - новый тренер "Сампдории"

67-летний Клаудио Раньери возглавил "Сампдорию".

Как сообщает сайт клуба, соглашение тренера действует до лета 2021 года. Зарабатывать Раньери будет один миллион евро в год. Также ему полагается бонус, если клуб не вылетит в Серию Б.

Последним местом работы Раньери была "Рома", которую он покинул минувшим летом.

Прежним наставником команды был Эусебио Ди Франческо. После 7 туров "блучеркьяти" занимают последнее место в Серии А.

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