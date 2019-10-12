Официально: Раньери - новый тренер "Сампдории"

Теги сампдорияклаудио раньери

Официально: Раньери - новый тренер "Сампдории"

67-летний Клаудио Раньери возглавил "Сампдорию".

Как сообщает сайт клуба, соглашение тренера действует до лета 2021 года. Зарабатывать Раньери будет один миллион евро в год. Также ему полагается бонус, если клуб не вылетит в Серию Б.

Последним местом работы Раньери была "Рома", которую он покинул минувшим летом.

Прежним наставником команды был Эусебио Ди Франческо. После 7 туров "блучеркьяти" занимают последнее место в Серии А.

Читайте также: Экс-хавбек "Милана" Бертолаччи перешёл в "Сампдорию". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Тедеско завтра прибудет в Москву

Тедеско завтра прибудет в Москву

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 7 19
2 Интер Милан Интер Милан 7 18
3 Аталанта Аталанта 7 16
4 Наполи Наполи 7 13
5 Рома Рома 7 12
6 Лацио Лацио 7 11
7 Кальяри Кальяри 7 11
8 Фиорентина Фиорентина 7 11
9 Торино Торино 7 10
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 7 9
11 Болонья Болонья 7 9
12 Парма Парма 7 9
13 Милан Милан 7 9
14 Удинезе Удинезе 7 7
15 Сассуоло Сассуоло 6 6
16 Брешия Брешия 6 6
17 СПАЛ СПАЛ 7 6
18 Лечче Лечче 7 6
19 Дженоа Дженоа 7 5
20 Сампдория Сампдория 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов