Официально: Райкович стал игроком "Локомотива"

Московский "Локомотив" объявил о переходе центрального защитника Слободана Райковича.

Стороны заключили контракт, рассчитанный на один год.

Новичок "железнодорожников" выбрал себе 41-й игровой номер.

31-летний серб перешёл в "Локомотив" из "Перуджи" на правах свободного агента.

Райкович известен по выступлениям за "Челси", ПСВ, "Твенте", "Витесс" и "Гамбург". Его рыночная стоимость - 550 тысяч евро.

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