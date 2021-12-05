Официально: "РБ Лейпциг" уволил Джесси Марша с поста главного тренера

Теги рб лейпцигджесси маршдоменико тедеско

Официально: "РБ Лейпциг" уволил Джесси Марша с поста главного тренераФото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Американский специалист Джесси Марш ушел с поста главного тренера "РБ Лейпциг", сообщает официальный твиттер "быков".

Отмечается, что контракт был расторгнут по взаимному согласию обеих сторон.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист претендентов на замену Марша на посту главного тренера "Лейпцига" входит Доменико Тедеско, ранее тренировавший московский "Спартак" и "Шальке".

После 14 туров немецкой Бундеслиги "Лейпциг" идет на 11-й строчке, имея в своем активе 18 очков.

Также не пропустите: Ибрагимович вспомнил о периоде в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

РФС выделила почти миллиард рублей на детский футбол

РФС выделила почти миллиард рублей на детский футбол

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов