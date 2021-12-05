Официально: "РБ Лейпциг" уволил Джесси Марша с поста главного тренера

Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Американский специалист Джесси Марш ушел с поста главного тренера "РБ Лейпциг", сообщает официальный твиттер "быков".

Отмечается, что контракт был расторгнут по взаимному согласию обеих сторон.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист претендентов на замену Марша на посту главного тренера "Лейпцига" входит Доменико Тедеско, ранее тренировавший московский "Спартак" и "Шальке".

После 14 туров немецкой Бундеслиги "Лейпциг" идет на 11-й строчке, имея в своем активе 18 очков.

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