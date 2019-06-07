Официально: "Реал" объявил о переходе Азара

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Официально: "Реал" объявил о переходе Азара

Сегодня, 7 июня, полузащитник "Челси" Эден Азар перешел в мадридский "Реал". Об этом испанский клуб сообщил в своем твиттере.

Контракт бельгийца с "Реалом" рассчитан до лета 2024 года. В скором времени футболист пройдет обследование в клубе.

О том, сколько Азар будет зарабатывать в "королевском клубе", пока не сообщается. 

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 37 матчах в АПЛ, забив 16 голов и отдав 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что "Реал" уже начал продавать футболки с фамилией бельгийца.

А еще: Де Брюйне: "В "Реале" у Азара будет больше шансов получить "Золотой мяч"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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andi
андрей

Ожидаемо.

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jugulator
Пьянь

Вот Реал наконец-то и АЗАРился.

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