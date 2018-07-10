Официально: "Реал" объявил об уходе Роналду

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Официально: "Реал" объявил об уходе РоналдуМадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил об уходе своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

"Реал" сообщает, что по воле и просьбе Криштиану Роналду клуб согласился продать его "Ювентусу".

Сегодня "Реал" хочет выразить свою благодарность игроку, который стал лучшим в мире и который приложил руку к одному из самых ярких событий в истории нашего клуба и мирового футбола.

Помимо завоеванных титулов, личных наград и побед, достигнутых на футбольных полях за эти девять лет, Криштиану Роналду стал примером самоотверженности, трудолюбия, ответственности, таланта и роста...

Для "Реала" Криштиану Роналду всегда будет одним из его великих символов и уникальным примером для следующих поколений.

"Реал Мадрид" всегда будет твоим домом", - сказано в заявлении "сливочных".

Всего в составе "Реала" Роналду забил 451 мяч в 438 матчах и выиграл 16 трофеев.

Напомним,  "Ювентус" определился с датой презентации Роналду. | soccernews.ru

Комментарии
Uekmvty

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Даже не верится как то... Уходит целая эпоха. Спасибо ему за все года в Мадриде. Статистика такая, что любой увидев ее, попытается проморгаться, так как цифры там просто космические. Матчей, больше чем голов. И это не считая голевые. Машина! Буду теперь тщательнее следить за Юве. Лучший игрок мир - выиграл трофей со сборной, выиграл чемп в Англии - Испании, вскоре возьмет чемпионат Италии. ЛЧ с разными клубами. Он все всем уже доказал. Он приходит и делает команды чемпионами. Это вам не месси, всю жизнь играющий там, где он в статусе Бога, регулярно позорясь при этом в сборной, выходя из зоны комфорта. Удачи Роналду! Реалу будет нелегко в первое время.

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alexfor

ахах, рональда приходит туда, где без него чемпионили и чемпионят, правда, с роялем плохо получалось. месси, гад, такой, постоянно обламывал)

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alex1990for

хорошо отлизал

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