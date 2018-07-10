Официально: "Реал" объявил об уходе Роналду

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил об уходе своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

"Реал" сообщает, что по воле и просьбе Криштиану Роналду клуб согласился продать его "Ювентусу".

Сегодня "Реал" хочет выразить свою благодарность игроку, который стал лучшим в мире и который приложил руку к одному из самых ярких событий в истории нашего клуба и мирового футбола.

Помимо завоеванных титулов, личных наград и побед, достигнутых на футбольных полях за эти девять лет, Криштиану Роналду стал примером самоотверженности, трудолюбия, ответственности, таланта и роста...

Для "Реала" Криштиану Роналду всегда будет одним из его великих символов и уникальным примером для следующих поколений.

"Реал Мадрид" всегда будет твоим домом", - сказано в заявлении "сливочных".

Всего в составе "Реала" Роналду забил 451 мяч в 438 матчах и выиграл 16 трофеев.

Напомним, "Ювентус" определился с датой презентации Роналду. | soccernews.ru