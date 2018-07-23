Официально: "Реал" представил Лунина

Мадридский "Реал" официально представил своего нового вратаря - Андрея Лунина, которого королевский клуб приобрел у луганской "Зари" за сумму примерно в 14 миллионов евро. С 19-летним украинцем "сливочные" подписали контракт сроком на шесть лет.

Estas fueron las palabras de Lunin tras su presentación como jugador del @realmadrid. | #WelcomeLunin pic.twitter.com/IXa0a5jms8 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 23 июля 2018 г.

Напомним, "Реал" интересуется ведущим форвардом "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru