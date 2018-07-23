Официально: "Реал" представил Лунина

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Официально: "Реал" представил ЛунинаМадридский "Реал" официально представил своего нового вратаря - Андрея Лунина, которого королевский клуб приобрел у луганской "Зари" за сумму примерно в 14 миллионов евро. С 19-летним украинцем "сливочные" подписали контракт сроком на шесть лет.

Напомним,  "Реал" интересуется ведущим форвардом "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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13 Эспаньол 38 49
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